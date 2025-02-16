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В Самаре выясняют обстоятельства столкновения судов на воздушной подушке

В Самарской области следователи выясняют обстоятельства столкновения двух судов на воздушной подушке. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительной информации, 16 февраля 2025 года вблизи речного вокзала Самары произошло столкновение судна на воздушной подушке «Нептун-30», следовавшего из Рождествено в Самару с 16 пассажирами на борту, и судна на воздушной подушке «Хивус», который двигался без пассажиров. О серьезных травмах не сообщается.

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