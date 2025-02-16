Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, на дороге Дивеево — Арзамас 16 февраля столкнулись три легковых автомобиля.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще три человека, включая ребенка, пострадали. Погибшие оказались заблокированы, спасатели вытащили их тела.

В прокуратуре Нижегородской области уточнили, что ДТП произошло около села Ореховец Дивеевского муниципального округа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...