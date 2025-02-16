Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, на дороге Дивеево — Арзамас 16 февраля столкнулись три легковых автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще три человека, включая ребенка, пострадали. Погибшие оказались заблокированы, спасатели вытащили их тела.

В прокуратуре Нижегородской области уточнили, что ДТП произошло около села Ореховец Дивеевского муниципального округа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Владимир Зубарев