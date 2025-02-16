В начале недели в Черноземье похолодает до -18°С ночью

В большинстве регионов Черноземья в понедельник, 17 февраля, прогнозируется облачная погода: временами будет становиться ясно либо идти кратковременный снег. Температура ожидается от -18°С до -8°С, следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде днем будет облачно и небольшой снег при -8°С, ночью — облачно при -18°С без осадков.

В Воронеже в течение суток ожидается облачность с прояснениями. Температура будет варьироваться от -16°С ночью до -9°С днем.

В Курске ночью — -14 °С, днем ожидается небольшой снег при температуре -9°С.

В Орле ночью будет облачно при -12°С, временами возможен снег. Днем — ясно, температура до -9°С.

В Липецке и Тамбове ночью прогнозируется облачность при -17…-18°С, днем возможно прояснение — температура -10…-11°С. Осадки не ожидаются.

Анна Швечикова