Белгородскую систему оповещения дооснастили за три года за 640 млн рублей

В Белгородской области с февраля 2022 года установлено более 1,2 тыс. устройств системы оповещения населения, сообщили в облправительстве. По данным регионального комитета безопасности, введено в эксплуатацию 1 251 устройство: 1 095 мощных акустических приборов и 156 сирен С-40 с автоматическим запуском. На эти цели направлено около 640 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Теперь в регионе активно 1,4 тыс. систем оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работа по установке устройств продолжится в 2025 году: из областной казны собираются направить около 57 млн руб. для закупки 68 технических средств.

Весной 2024 года белгородские чиновники сообщали о планах охватить сиренами и грокоговорителями 90% населения в Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе. Для этого требовалась установка 250 комплектов оборудования на сумму 132,4 млн руб., из которых 100 млн руб. собирались выделить из областной казны, остальное — муниципальные бюджеты. В неприграничных районах потребность в комплексах оповещения для охвата 90% населения оценивалась в 506 штук на сумму 259,4 млн руб.

О том, что суд обязал курские власти установить систему оповещения без отсрочки — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова