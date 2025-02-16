В Ростове разыскивают дезертировавшего участника СВО

В Ростове разыскивают самовольно покинувшего часть военнослужащего. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации собеседника издания, дезертир находился под стражей в СИЗО, где заключил контракт с Минобороны. Он принимал участие в специальной военной операции, однако позже — сбежал. Разыскиваемый может находиться в Железнодорожном или Советском районах города.

Официально правоохранительные органы не комментируют ситуацию, не известно, вооружен ли беглец. По данным Telegram-канала «Че по Ростову?», рост мужчины 185 см, вес — около 90 кг, крепкое телосложение, короткие седые волосы, а также травмирована левая кисть.

Дмитрий Ковалевский