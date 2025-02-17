На ремонт инженерных сетей и объектов водоотведения в Пестречинском районе Татарстана направят 45 млн руб. Информация об этом появилась в тендерах на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт сетей в Пестречинском районе Татарстана выделят 45 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На ремонт сетей в Пестречинском районе Татарстана выделят 45 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ремонтные работы планируют провести в деревнях Камыш, Куюки, селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Кощаково, Гильдеево, Богородское, Званка, в поселке Первое Мая и др. Всего запланировано три этапа ремонта, стоимость каждого составляет 15 млн руб.

Заказчиком выступает предприятие «Пестречинские коммунальные сети». Денежные средства будут выделены из собственных средств организации. Ремонтные работы должны завершить до 31 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва