В нацпарке Сочи усилили патрулирование для защиты первоцветов

В лесах Сочи уже расцвели подснежники, цикламены, морозник и другие редкие виды растений. Сотрудники Сочинского национального парка усилили патрулирование территории и проводят просветительскую работу с посетителями, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко сообщил, что специалисты ежедневно мониторируют ситуацию для предотвращения незаконной торговли редкими первоцветами. Он напомнил, что за нарушение правил на территории парка предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией растений для туристов и от 15 тыс. руб. для должностных лиц. Также нарушители обязаны возместить ущерб, нанесенный природе,— за каждый цветок придется заплатить 4,5 тыс. руб.

Сергей Сомко подчеркнул важность бережного отношения к флоре парка, который ежегодно посещают более 5 млн человек. Он призвал туристов соблюдать правила и не брать растения в качестве сувениров.

Татьяна Ручкина