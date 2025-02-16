В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом пострадали дети

Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области ведет проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщило ведомство в воскресенье, 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ДТП произошло 16 февраля 2025 года, на 841 км трассы М5 «Урал».

Как поясняют в полиции, водитель (мужчина, 1982 г.р.), управляя микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом «Барс», «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил съезд в левый походу движения кювет с последующим опрокидыванием». В ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира, они доставлены в больницу.

Андрей Васильев