В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом пострадали дети
Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области ведет проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, сообщило ведомство в воскресенье, 16 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, ДТП произошло 16 февраля 2025 года, на 841 км трассы М5 «Урал».
Как поясняют в полиции, водитель (мужчина, 1982 г.р.), управляя микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом «Барс», «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил съезд в левый походу движения кювет с последующим опрокидыванием». В ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира, они доставлены в больницу.