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Музей Фаберже пошел по регионам

Открылась выставка о современном искусстве Урала

В Музее Фаберже открылась выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Кураторы собрали более 120 экспонатов из коллекций Ирбитского государственного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и из других выставочных пространств. Юбилейная ретроспектива впервые на арт-сцене Петербурга отражает все разнообразие искусства Урала: от скульптур Эрнста Неизвестного до неофициальных художников начала XXI века.

Выставка расположилась на двух этажах Музея Фаберже, из-за чего удобнее всего делить проект на две части. В начале экспозиции зритель рассматривает работы представителей неофициального искусства 1960–1980-х годов, а после переходит к молодым авторам и печатной графике, хотя в рамках этих блоков тоже есть дробление.

На новой экспозиции об Урале музей не остановится. В ближайшие три года в выставочном пространстве состоится цикл выставок, посвященных 20 регионам России, поделился в беседе с «Ъ-СПб» президент фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко. Менять экспозиции в рамках проекта планируется каждый месяц.

Рядом с одобренными на заседаниях ЦК КПСС картинами кураторы представили неофициальное искусство, благодаря которому Екатеринбург стал центром культурного андеграунда. Особо выделяются художники «сурового стиля»: в залах представлены яркие абстракции Миши Брусиловского, бытовые сюжеты Тимофея Коваленко и футуристические заводы Евгения Седухина.

Массовому зрителю из всей арт-сцены того времени лучше всего известен Брусиловский, который отражает дух свердловского андеграунда до «момента, как это стало мейнстримом». Тем более что именно он способствовал зарождению неофициального искусства в Екатеринбурге.

В 1962 году Геннадий Мосин, чьи работы тоже представлены в Музее Фаберже, и Миша Брусиловский получили госзаказ на масштабное полотно с Лениным, который поддерживает каждого трудящегося. Все шло хорошо до самого завершения полотна. Как только картина «1918 год» была готова, художники свернули холст и сделали альтернативу с разъяренным вождем, потому что в революционное время, по мнению авторов, Ильич мог быть только таким.

Неожиданная шалость вызвала масштабный скандал — работу, как и ее создателей, пытались запретить. Особенно за это ратовал первый секретарь правления Союза художников РСФСР Владимир Серов. Однако ему помешала первый секретарь Союза художников СССР Екатерина Белашова, которая вывезла «1918 год» в Москву на военную выставку «На страже мира». В воспоминаниях госпожи Белашовой сказано, что оппонент после ее решения был в истерике, но замять дело было уже нельзя. Поэтому пришлось признать, что это часть ленинианы, только с необычным взглядом на иконографию культурного символа.

Особое внимание на выставке уделяется и камнерезному искусству, которое соседствует с уральскими пейзажами Геннадия Мосина, участвовавшего в создании «1918 года». Еще одним центром притяжения стали работы Эрнста Неизвестного (его 100-летие отмечается в этом году). Скульптор своими темами неразрывно связан с войной и ее последствиями. Впрочем, в Музее Фаберже рассказывают не только о его награждении на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве за работу «Нет ядерной войне!», но и о взаимодействии с властью и влиянии на коллег по цеху.

Эрнст Неизвестный остается одним из самых крепких звеньев уральского андеграунда, и его жизненный путь отражает, как постепенно из подпольного художника он переродился в общепризнанного в мире мастера. В 1962 году на выставке в московском Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХ, скульптор провел экскурсию для Хрущева. Тогда у советского лидера случилась первостатейная истерика из-за представленного «уродства», ведь он хотел увидеть «живопись такую, какую можно смотреть».

Вследствие плохого отзыва главы государства скульптор ожидаемо попал в опалу, его имя вычеркнули из списка Союза художников, заказы прекратились, а работы перестали выставлять. Однако после смерти Никиты Хрущева его родственники с просьбой создать надгробный памятник обратились именно к Эрнсту Неизвестному.

С 1974 года могилу бывшего первого секретаря ЦК КПСС украшает скульптура авторства разгромленного им мастера, а в школьных учебниках по истории бронзовую голову Хрущева в рамке из белого мрамора и черного гранита называют одним из знаковых произведений искусства того времени.

Современные художники Урала также занимают важное место на выставке. Эпоха перестройки и новая реальность после советских времен вдохновляли Николая Федореева, Игоря Шурова и участников арт-группы «Атомная провинция». Станковая графика, перформанс и видео-арт органично сочетаются в произведениях художников-экспериментаторов. Их полотна соседствуют с графикой Виталия Воловича и «уральского Дюрера» Владимира Зуева. Не обошлось и без работ Евгения Малахина, более известного как Старик Букашкин, творчество которого стало неотъемлемой частью уральского культурного рельефа.

На открытии выставки присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев и основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг.

Стефания Барченкова

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