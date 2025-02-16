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Кубанские депутаты поддержали 21 федеральный законопроект

На 53-й внеочередной сессии кубанские законодатели заочно рассмотрели и одобрили 21 проект федеральных законов. Среди них — изменения в Водный и Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, а также поправки в законы о транспорте, образовании, защите прав потребителей, охране здоровья и ряде других сфер.

Фото: Югополис

Фото: Югополис

В числе поддержанных инициатив — корректировки закона об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Они предусматривают обязательную видеофиксацию в салоне и оснащение автомобилей тревожной кнопкой. Также депутаты одобрили поправки в закон «Об образовании», освобождающие детей участников специальной военной операции от платы за общежитие. Еще одна важная инициатива касается защиты прав потребителей — предлагается запретить дистанционную продажу пиротехнических изделий. Помимо этого, в Трудовом кодексе планируется увеличить продолжительность перерыва на кормление ребенка.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что все рассмотренные инициативы направлены на оперативное правовое урегулирование актуальных вопросов в экономической и социальной сферах.

«Каждый из них представляет оперативную и тщательно проработанную реакцию законодателей на вопросы, требующие скорейшего правового урегулирования на благо всего общества и каждого россиянина»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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