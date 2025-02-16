Два человека погибли на пожарах в Ростовской области за сутки

За минувшие сутки на Дону погибли в пожарах два человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Новочеркасске на ул. Маресьева погиб 66-летний пенсионер. В частном доме загорелись личные вещи. На место прибыли две спецмашины и шестеро пожарных, однако спасти потерпевшего не удалось.

Другой частный дом загорелся в Новошахтинске на ул. Неглиной. Огонь охватил 40 кв. м., в пожаре погиб 58-летний местный житель. Сотрудники МЧС устанавливают причины смерти обоих погибших и причины возгораний.

Дмитрий Ковалевский