В Сочи и Сириусе прогнозируют ливень, сильный ветер, шторм, снег и лавины

В Сочи и Сириусе 16 и 17 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погоды, в частности, местами ожидаются сильные дожди. Одновременно с этим на курорте действует штормовое предупреждение по сильному ветру, порывы которого будут достигать 17 м/с, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Высота волн в море будет достигать 1,5 метра. В предгорной и горной зонах Сочи до 18 февраля включительно ожидается мокрый снег и его сильное налипание на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируют гололедицу.

В горах на высотах выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Власти ограничили въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендуют принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Татьяна Ручкина