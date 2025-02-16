Три человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

За прошедшие сутки (субботу, 15 февраля) в Свердловской области в пожар погибли три человека. По данным регионального МЧС, всего случилось 17 пожаров, из них восемь в жилом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в Верхнем Тагиле на площади 60 кв. м горела кровля частного двухквартирного жилого дома. Во время тушения пожарными обнаружены двое погибших. По предварительным данным, причина пожара – аварийная работа электрооборудования.

Второй пожар с жертвой произошел в в деревне Гусева. Там на площади 60 кв. м горел частный жилой дом. Во время тушения пожара обнаружили погибшего. По данным МЧС, в обоих случаях жилье не было оборудовано пожарным извещателем.

По данным регионального министерства, в 6% случаев причиной всех произошедших пожаров в регионе стало короткое замыкание электропроводки. Причиной возгорания в 20% случаев стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Еще 20% пожаров произошли из-за аварийного режима работы электрооборудования.