В Тюменской области 17 февраля ожидается метель и сильный ветер

В Тюменской области в понедельник, 17 февраля ожидается сильный снегопад и метель с сильными порывами ветра, а также гололедица на дорогах, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ночью ожидается умеренный снег, юго-восточный или южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура опустится до -8°...-13°. Днем прогнозируют усиление осадков: ожидается снег и мокрый снег с метелью, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура будет держаться на уровне -1°...-6°.