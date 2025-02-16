Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области 17 февраля ожидается метель и сильный ветер

В Тюменской области в понедельник, 17 февраля ожидается сильный снегопад и метель с сильными порывами ветра, а также гололедица на дорогах, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ночью ожидается умеренный снег, юго-восточный или южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура опустится до -8°...-13°. Днем прогнозируют усиление осадков: ожидается снег и мокрый снег с метелью, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Температура будет держаться на уровне -1°...-6°.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...