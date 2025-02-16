Специалисты оценили, как защитный вал на побережье Анапы справился со штормом

Вал выдержал испытание штормом, на всех участках мазут не попал на основную территорию пляжей. Такой вывод специалистов опубликовал оперштаб после почти суток непогоды в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Специалисты проверили состояние защитных сооружений на всем протяжении пляжей. На всех участках вал сдержал нагонную волну. В оперштабе отмечают, что на некоторых участках были выбросы мазута, которые удержали и впитали полипропиленовые сети. Есть участки, где вал нужно восстановить и где нужно провести ревизию и оперативную замену сетей.

«Самое главное то, что во время шторма мазут, который обнаружен вдоль береговой линии, не попал на основное тело пляжа. Несмотря на штормовое предупреждение, работы будут продолжены, задачи будут выполнены»,— отметил замначальника краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов.

Татьяна Ручкина