Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

Союзники Украины должны думать не только о предстоящих мирных переговорах, но и о послевоенном восстановлении Украины, заявил президент Чехии Петр Павел. Он считает, что Украина должна получить максимально надежные гарантии безопасности, включая возможность вступить в Евросоюз и НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Чехии Петр Павел

Фото: Aurelien Morissard / AP Президент Чехии Петр Павел

Фото: Aurelien Morissard / AP

«Я считаю, что предложение со стороны ЕС о чем-то похожем на план Маршалла для Украины было бы отличной идеей»,— сказал господин Павел на Мюнхенской конференции по безопасности (трансляция велась на YouTube). По его словам, такая инициатива не только помогла бы Украине в восстановлении, но и стала бы сигналом для России о намерениях ЕС.

«Планом Маршалла» называют американскую программу по оказанию иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Официальное название комплекса мер, предложенных госсекретарем Джорджем К. Маршаллом,— European Recovery Program («Программа восстановления Европы»). Всего в рамках проекта поддержку от США на $13,3 млрд (около $150 млрд в пересчете на современный курс) получили 16 европейских стран.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с февраля 1963 года. В 2025 году 61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Россия не участвует в мероприятии с 2022 года.

Об истории Мюнхенской конференции — в материале «Ъ».