59% жителей Ижевска не пугает эволюция искусственного интеллекта

59% жителей Ижевска не пугает эволюция искусственного интелекта (ИИ). Согласно опросу сервиса Super Job, только у 6% опрошенных развитие ИИ вызывает опасения. Каждый третий опрошенный затруднился с ответом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эволюция ИИ чаще всего не вызывает опасений у мужчин. Также нет страха нейросетей у молодых респондентов до 35 лет — 64%. Среди тех, кто старше, не испытывают страх 50% респондентов. Опрошенные с доходом более 100 тыс. руб также меньше испытывают страх перед ИИ, чем те, кто получают меньше.

Основные опасения, с которыми связан страх нейросетей — «С развитием ИИ перестанет подчиняться человеку», «У человечества не будет необходимости думать, развиваться, учиться». По мнению тех, кто не испытывает роботофобии, ИИ – это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум, нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека.