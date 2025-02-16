В Мышкинском районе JAC сбил пешехода

В Мышкинском районе на автодороге «Углич-Некоуз-Брейтово» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области. ДТП случилось 16 февраля 2025 года в 07:00 утра на 155 км трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC, мужчина 1984 года рождения, двигаясь в сторону Мышкина, врезался в пешехода. Женщина 1969 года рождения шла по краю проезжей части без световозвращающих элементов и скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

Антон Голицын