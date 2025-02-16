Соцсети проставляют «дизлайки»

Еще в одной социальной сети появятся дизлайки. Новую функцию запустят в комментариях под постами и рилсами в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). О начале тестирования сообщил руководитель платформы Адам Моссери. Он добавил, что количество дизлайков будет скрыто от других пользователей. Чем больше будет отметок «не нравится», тем ниже комментарий опустится в выдаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам Адама Моссери, новый инструмент поможет сделать соцсеть более дружелюбной. Однако у него есть и масса других преимуществ, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Это дает большую вовлеченность пользователей, у них больше методов взаимодействия с контентом и общением внутри, это хорошая история. Аудитория же не становится больше, и у них самая основная задача, чтобы люди как можно дольше оставались в соцсети и больше там взаимодействовали. Кроме того, это дополнительный инструмент для блогеров, который даст возможность, условно говоря, выдать какой-то комментарий, закрепить его, спросив мнение подписчиков, и получать более откровенную связь. Короче, здесь на самом деле есть только одни плюсы. Очень логичный шаг в принципе, и самое главное, что они сделали это без счетчика, то есть чтобы не было истории, когда человек может оскорбиться либо еще что-то.

Что же касается аналогичного инструмента, например, в TikTok, то эта платформа немножко в другой роли находится. Там как был безумный рост, которым можно набирать аудиторию очень быстро, так он и продолжается. Какого-то удара что по пользователям, что по блогерам замечено не было. Люди нормально такие инструменты воспринимают. Это тоже на метрики вовлечения и взаимодействие с аудиторией, конечно, влияет, но авторы могут чуть более дерзко экспериментировать, потому что на них не так критично сказываются какие-то такие вещи».

Вряд ли дизлайки под комментариями что-то поменяют для простых пользователей, уверен директор «Креативного агентства Муравьёва» Иван Муравьёв: «Важный момент, что они вводят их скрытыми. То есть они будут видны людям, которые смогут их поставить, но станут незаметны всем остальным пользователям.

Это будет влиять в большей степени на внутренние системы, чем на авторов и их аудиторию.

Насчет накруток и всяких таких историй, то как таковых их уже давно нет. Сейчас эти системы сложно технически организовать. Для этого нужно иметь сотни, тысячи, я бы даже сказал, десятки тысяч аккаунтов, чтобы действительно что-то накрутить. Поэтому я думаю, что ничего не поменяется. Единственное, что контент может стать чуть менее пресным либо, наоборот, еще более пресным в зависимости от того, как будет использоваться эта технология».

В январе 2025-го Марк Цукерберг официально признал наличие цензуры в соцсетях признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta. Добавление дизлайков может стать еще одним шагом к ужесточению модерации контента, считает вице-президент коммуникационной группы iMars Media Анна Лопушняк: «Дизлайки могут стать инструментом для "тихой" цензуры, когда пользователи станут подавлять мнения, с которыми не согласны, даже если они конструктивные. А это может ограничить свободу выражения позиции и создавать ситуацию, где только популярные или удобные точки зрения будут оставаться на виду. Кроме того, полностью искоренить спам и накрутки вряд ли удастся, всегда найдутся те, кто сможет обойти новые правила. Идеи эксперимента с негативными реакциями социальные сети обсуждают и тестируют уже несколько лет.

Опыт TikTok, внедрившего дизлайки, показал, что подобные функции могут улучшить пользовательский контент, но эффективность будет зависеть от тонкой настройки алгоритмов и борьбы со злоупотреблениями».

Несмотря на блокировку социальной сети в 2023 году оборот на российском рынке рекламы на площадке превысил 900 млн руб., сообщал Роскомнадзор. Данные за 2024-й ведомство пока не публиковало.

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Никита Путятин