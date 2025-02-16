Уральцев предупредили о сбоях в работе телевидения из-за солнечной интерференции

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области предупредили о возможных сбоях в работе телеканалов. Проблемы могут начаться с 18 февраля по 12 марта по утрам примерно с 09:37 до 09:45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Причиной неполадок является солнечная интерференция, которая влияет на спутниковую связь. В этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 26 минут. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.

Сбои могут затронуть каналы РТРС-1, включая Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ и другие, а также РТРС-2, где транслируются СТС, ТНТ, РЕН ТВ и другие.