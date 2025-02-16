В Дагестане водитель обстрелял полицейских при проверке документов

В Дагестане мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, которые остановили его машину для проверки документов, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике. Инцидент произошел вечером накануне, 15 февраля, на въезде в село Хучни. СКР по региону начал проверку происшествия.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики, задержанный также подозревается в вооруженном ограблении. По данным ведомства, накануне вечером он с пистолем ворвался в магазин и забрал у кассира выручку размером около 70 тыс. руб.

«Личность подозреваемого была установлена и объявлена в розыск. Им оказался 31-летний житель Хивского района Дагестана»,— сообщила пресс-служба. Позже полицейские обнаружили автомобиль на котором он скрылся, а на требование сдаться подозреваемый начал стрелять. Мужчина был ранен ответным огнем, его доставили в больницу.