На Кубани пассажирский поезд сбил девятилетнего ребенка

В Краснодарском крае пассажирский поезд сбил девятилетнего мальчика. По факту смертельного травмирования возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

ЧП произошло вечером 15 февраля на 1656 км железнодорожного перегона «Армавир-Ростовский-Вольное». Машинист локомотива пассажирского поезда применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось. Ребенок был смертельно травмирован.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Они продолжают устанавливать все условия и причины произошедшего.

Татьяна Ручкина