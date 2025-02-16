Около 57% казанцев не испытывают страха перед развитием искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 57% казанцев не боятся искусственного интеллекта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ 57% казанцев не боятся искусственного интеллекта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опасения относительно искусственного интеллекта есть всего у 10% опрошенных жителей Казани.

64% респондентов моложе 35 лет не боятся ИИ. Страх перед высокими технологиями чаще возникает у людей постарше.

Ранее сообщалось, что в Казани начали применять искусственный интеллект для фиксации нарушений ПДД.

Дарья Сайфиева