57% казанцев не боятся искусственного интеллекта
Около 57% казанцев не испытывают страха перед развитием искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.
57% казанцев не боятся искусственного интеллекта
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Опасения относительно искусственного интеллекта есть всего у 10% опрошенных жителей Казани.
64% респондентов моложе 35 лет не боятся ИИ. Страх перед высокими технологиями чаще возникает у людей постарше.
Ранее сообщалось, что в Казани начали применять искусственный интеллект для фиксации нарушений ПДД.