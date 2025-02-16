В Кемеровской области проведут конкурс на ремонт дороги за полмиллиарда рублей

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» объявило тендер на ремонт автомобильной дороги Томск-Мариинск. Начальная цена контракта — 485,2 млн руб. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок (ГИС ЕИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Согласно документу, ремонт предстоит выполнить на четырех участках автодороги общей протяженностью 10,5 км без перерыва движения транспорта. Работы должны быть завершены к 15 сентября 2026 года. Основное финансирование по контракту предусмотрено на этот год.

После сдачи участков в эксплуатацию, гарантия на покрытие дорожной одежды составит семь лет, барьерные ограждения — пять лет, разметку — от трех месяцев до года.

Заявки принимают до 7 марта. Подрядчика определят 11 марта.

Михаил Кичанов