Защита просит снять арест с дома матери бывшего главы Сочи Копайгородского

Защита семьи Алексея Копайгородского, обвиняемого во взяточничестве и растрате, обратилась с просьбой снять обеспечительные меры с дома матери экс-мэра Галины Копайгородской и вывести из-под ареста дом, подаренный фонду для детей из прифронтовых территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы курорта Ивана Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Дом матери экс-мэра Сочи был получен в 1965 году и приватизирован в 1992 году, отметили адвокаты. Иван Миронов добавил, что у Галины Копайгородской четвертая стадия онкологии, и она вынуждена обращаться в суды для снятия ареста с недвижимости.

Супруга мэра Янина Копайгородская также просит снять арест с дома фонда. Об этом сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

В рамках дела Мещанский суд Москвы продлил срок обеспечительных мер на имущество семьи, включая активы экс-чиновника. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил взятку от сочинского коммерсанта на сумму более 43 млн руб. Взамен мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для бизнеса и оказывать покровительство. Осенью прошлого года супругов Копайгородских задержали, в ходе обысков изъяли деньги, ценности, документы и предметы с доказательственной значимостью. Алексей Копайгородский находится под стражей, а его жена — под домашним арестом.

Александра Бастова