Защита просит снять арест с дома матери бывшего главы Сочи Копайгородского
Защита семьи Алексея Копайгородского, обвиняемого во взяточничестве и растрате, обратилась с просьбой снять обеспечительные меры с дома матери экс-мэра Галины Копайгородской и вывести из-под ареста дом, подаренный фонду для детей из прифронтовых территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы курорта Ивана Миронова.
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Дом матери экс-мэра Сочи был получен в 1965 году и приватизирован в 1992 году, отметили адвокаты. Иван Миронов добавил, что у Галины Копайгородской четвертая стадия онкологии, и она вынуждена обращаться в суды для снятия ареста с недвижимости.
Супруга мэра Янина Копайгородская также просит снять арест с дома фонда. Об этом сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.
В рамках дела Мещанский суд Москвы продлил срок обеспечительных мер на имущество семьи, включая активы экс-чиновника. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил взятку от сочинского коммерсанта на сумму более 43 млн руб. Взамен мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для бизнеса и оказывать покровительство. Осенью прошлого года супругов Копайгородских задержали, в ходе обысков изъяли деньги, ценности, документы и предметы с доказательственной значимостью. Алексей Копайгородский находится под стражей, а его жена — под домашним арестом.