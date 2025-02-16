В Самарской области из-за метели введены ограничения движения транспорта

Из-за низовой метели и ограниченной видимости в Самарской области с 9 утра воскресенья, 16 февраля, продлены введенные вечером в субботу ограничения движения всех видов транспортных средств, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Временно движение ограничено на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к Оренбургу с 98 км по 129 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).

ГУ МЧС отмечает, что ориентировочное время снятия ограничений — 15:00 воскресенья.

Андрей Васильев