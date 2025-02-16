В Нефтеюганске обрушилась кровля кафе во время пожара

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) вечером 14 февраля произошел пожар в одноэтажном кафе. По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 800 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К тушению были привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники. В 1:42 ночи (по времени ХМАО) в министерстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

По данным из социальных сетей, пожар произошел в шашлычной «Мясо на углях» в микрорайоне 9а.