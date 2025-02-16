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В СКР проконтролируют проверку жалоб из-за регулярных энергоаварий в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям жителей Балаклавского района Севастополя, которые заявили о регулярном прерывании подачи электричества на длительное время. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Жители города обратились в ведомство, сообщив, что аварии происходят регулярно с начала года. Их причиной обратившиеся называют износ электросетевого оборудования. Отмечается, что также не осуществляется теплоснабжение домов, из-за чего жители замерзают и вынуждены постоянно находиться в верхней одежде. Жители Балаклавы многократно обращались в ресурсоснабжающую организацию, коммунальные и аварийные службы, администрацию, проводили локальный ремонт. Но результатов это не принесло. Мер к модернизации оборудования не принято.

В ГСУ СКР по Крыму и Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка. Ее ход глава СКР поставил на контроль, поручил главе севастопольского ведомства Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Татьяна Ручкина

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