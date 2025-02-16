В сочинском хостеле задержали агрессивного постояльца

В хостеле, расположенном в Хостинском районе Сочи, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который вел себя агрессивно. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал «Тревога» из объекта размещения поступил росгвардейцам вечером 15 февраля. Работники хостела рассказали, что мужчина громко выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания.

Очевидцы также рассказали, что дебошир скатился с лестницы и попытался сбежать. Но сотрудники Росгвардии задержали его и передали полицейским.

Татьяна Ручкина