В Кузбассе задержали подозреваемую в наркосбыте с 29 свертками с героином

Сотрудники патрульно-постовой службы МВД России задержали в Белово (Кемеровская область) 46-летнюю местную жительницу, у которой обнаружили 29 свертков с героином. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общая масса запрещенного вещества превысила 9 граммов. Полиция установила, что наркотики подозреваемая приобрела через интернет для дальнейшего сбыта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантка дела заключена под стражу.

Антон Вебер