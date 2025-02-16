«Локомотив» всухую проиграл «Белогорью» в матче волейбольной Суперлиги

15 февраля новосибирский клуб «Локомотив» в домашнем матче потерпел поражение от «Белогорья» со счетом 0:3 (19:25, 22:25, 22:25). Игра прошла в рамках двадцать шестого тура мужской волейбольной PARI Суперлиги на стадионе «Локомотив Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Как отметила пресс-служба «Локомотива», в ходе игры у новосибирской команды «были проблемы со съемом, нестабильно летела подача». Самыми результативными игроками у хозяев стали диагональный Илья Казаченков (14 очков) и доигровщик Марко Ивович (8).

Следующий матч новосибирцы проведут в гостях 22 февраля. Им будет противостоять красноярский «Енисей».

Антон Вебер