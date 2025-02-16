В Ингушетии неизвестный выстрелил в бывшего замначальника ГОВД

В Ингушетии совершили покушение на бывшего замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) по Карабулаку, сообщили правоохранительные органы ТАСС. Неизвестные выстрелили в мужчину, он ранен.

«Неизвестные на автомобиле отечественной марки совершили нападение на бывшего замначальника карабулакского ГОВД. Один из злоумышленников открыл огонь и ранил его»,— сказал собеседник агентства. Нападавшие скрылись, правоохранители разыскивают их.

«Известия» опубликовали видео с уличных камер, на которых запечатлен момент покушения. Как уточняет телеканал, нападение произошло возле ресторана в городе Сунжа. На кадрах видно, как неизвестный выбежал из автомобиля и выстрелил в проходящего мимо мужчину, после чего он обежал машину и скрылся из видимой зоны уличного видеонаблюдения. Стрелявший попытался догнать его, но вернулся в машину, которая сразу же уехала.