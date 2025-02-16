День защитника Отечества, «САДко» и Илья Соболев

В Ярославле в период с 16 по 23 февраля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, и ирландское шоу Celtica, состоятся выступления группы «Садко» и комика Ильи Соболева, а также спектакль с участием известных актеров и концерт-погружение с хрустальными поющими чашами.

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Концерты и праздники

18 февраля в Ярославской филармонии выступит группа Somewhere Music Session с концертом Jazz & Soul Vibes. В группе объединились музыканты из Камеруна, России, Замбии: Mwaka (вокал, Замбия), Daniel Lepety Ondogo (вокал, бас, Камерун), Федор Герасимов (клавиши, Россия), Михаил Масленников (ударные, Россия). Музыканты создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, в которые публика влюбляется с первых секунд. Стоимость билетов — 500-2000 руб.

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С 19 февраля Музей истории города Ярославля начнет праздновать Масленицу. Дети и взрослые смогут познакомиться со старинными традициями древнего славянского праздника. Участники разыграют театрализованное костюмированное действо чествования и проводов масленицы, примут на себя роли скоморохов, хозяина и хозяйки, сыграют в народные игры. Каждый угостится главным праздничным блюдом – блинами. Стоимость — 430 руб.

В «Миллениуме» 22 февраля выступит группа «Садко», в составе которой — певец и автор песен Владимир Макаров, композитор и аранжировщик Александр Бардин и певец Александр Лихацкий. Репертуар «Садко» включает в себя песни собственного сочинения и народных в современной обработке. Стоимость билета — от 1,5 до 2,4 тыс. руб.

22 февраля во Дворце молодежи выступит известный комик Илья Соболев со своим сольным концертом. Он известен по таким шоу как «Шоу Воли», «Где логика?» и другим проектам. Стендап-артист даст два концерта в один день, стоимость билетов — от 1,6 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоумен Илья Соболев (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Шоумен Илья Соболев (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Музее боевой славы 23 февраля пройдет празднование Дня защитника Отечества. Посетителям расскажут об истории возникновения праздника, предложат поучаствовать в создании открытки и в экскурсии. На территории музея пройдут концертные выступления солиста Ярославской филармонии Рената Галяутдинова и солистки Военного оркестра Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Татьяны Талановой. Основные мероприятия начнутся в 12 часов, вход свободный.

23 февраля в арт-пространстве «Кущи» состоится концерт-погружение в исполнении мастера из Волгограда — Константина ГуБина. Звуковое полотно практики соткано из звучания поющих хрустальных чаш, тубофона, хрустальной арфы, равваста, калимбы, пиренейских колокольчиков и других диковинных инструментов. Стоимость билетов — 2 тыс. руб.

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23 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоится ирландское шоу Celtica. Оно позволит всем желающим познакомиться с танцевальной и музыкальной культурой Ирландии: самобытные кельтские мелодии, фирменный ирландский степ, живая музыка и завораживающее пение солистов. В составе труппы — танцоры с более чем десятилетним танцевальным стажем, чемпионы и призеры международных и европейских соревнований по ирландским танцам, проходившие обучение у признанных мировых звезд ирландского танца — Колина Дана, Джона Кэрри, Ронана МакКормака, Энтони Шарки, Брендана де Галли и других. Стоимость билетов — от 1 до 2,5 тыс. руб.

Лекции

22 февраля в Митрополичьих палатах пройдет лекция «Честь купеческой семьи» в рамках лектория «Семейный круг». Лекцию читает старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Екатерина Макарова. Напомним, что в рамках лектория на примере произведений из собрания ЯХМ рассматриваются интерпретации идей кровного, сакрального, социального, профессионального, личностного родства. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский музей-заповедник

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославский музей-заповедник

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

22 февраля в Ярославском музее-заповеднике состоится лекция «Долгая дорога индийского сари». Участники узнают, как влияло социальное положение женщины на материал костюма, познакомятся с различными силуэтами, способами драпировки и орнаментами платья. Вести встречу будет исследовательница традиционного восточного костюма, коллекционер Мария Любомирская. Стоимость — 200 руб.

Спектакли и фильмы

21 февраля в ДК Добрынина покажут остросюжетную комедию «Охота на мужчин». В спектакле сыграют Анна Михайловская, Станислав Бондаренко и Иван Жидков. Сюжет основан на взаимоотношениях главной героини с ее супругом и молодым интеллигентом. Стоимость билетов — 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актер Юрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В кинозале «Луч» («Миллениум») начали показывать фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым в главной роли. В прокат картина вышла 14 февраля, увидеть ее в КЗЦ можно до 19 февраля за 200 руб.

Выставки

В Музее истории города Ярославля до 24 февраля будет работать выставка «От Волги до Невы. От Неро до Ладоги». Семейный проект ярославцев Елены и Леонида Курцевых представляет сочетание художественного и поэтического видения исторических городов Верхнего Поволжья и Русского Севера и удивительной природы этих мест. На выставке представлено более 40 акварельных работ. Стоимость посещения — 50-100 руб.

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В Ярославском художественном музее до 30 марта открыта выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Посетители могут увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Стоимость входного билета — 400 руб.

В Ярославском музее-заповеднике до 9 марта открыта выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. Стоимость билетов — 150 руб.

В Музее зарубежного искусства работает выставка «Французский музеум» князя Н.Б. Юсупова. На выставке представлены картины из Государственного музея-заповедника «Архангельское» разного содержания: парадный портрет, пейзаж, натюрморт, картины на исторические, мифологические, бытовые темы. Все представленные работы имеют исторические рамы, выполненные в 1810-е – 1820-е годы по заказам Николая Юсупова. По воспоминаниям современников, князь любил и ценил свою коллекцию. Билет — 400 руб.

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В КЗЦ «Миллениум» до 2 марта открыта выставка «Живопись/Графика» семьи профессиональных художников Ангелины Павловой и Платона Пелевина-Семенова. На выставке представлены портреты выдающихся людей России: Достоевского, Чехова, Лермонтова, Пушкина. Каждое полотно наделено личным видением художника характера модели: мрачный Достоевский в темных тонах, светлый, но грустный Чехов, Горький в суровом взгляде. Стоимость входа — 200-300 руб.

Алла Чижова