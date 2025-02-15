Подъезд к птицефабрике «Яратель-Апастово» в Татарстане обойдется в 197 млн руб

В Татарстане за 197 млн руб. построят подъезд к птицефабрике «Яратель-Апастово». Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить своими силами не менее 25% стоимости государственного контракта.

К числу возможных видов работ относятся подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды дороги и искусственных сооружений.

Протяженность автомобильной дороги составит 4,3 тыс. км. Сроком выполнения работ указано 19 ноября 2025 года.

В октябре 2024 года сообщалось, что объем инвестиций на создание птицефабрики «Яратель» в Апастовском районе составляет 11 млрд руб. Ожидается, что новая птицефабрика будет производить 655 млн яиц в год.

Артём Дергунов