Завтра в Татарстане ожидается метель и ветер с порывами до 15–18 м/с

Завтра, 16 февраля, в ночные и дневные часы на территории республики ожидается метель с ухудшением видимости до 1 тыс. метров и менее, а также сильный ветер с порывами до 15–18 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Кроме того, на дорогах ожидаются снежные заносы.

В ведомстве отмечают, что нужно с осторожностью передвигаться по улицам и дорогам. Также не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП.

Артём Дергунов