В Татарстане на ремонт объектов образования выделят 5,9 млрд рублей

В Республике Татарстан на ремонт объектов образования будет выделено 5,9 млрд руб. На эти деньги планируется отремонтировать 213 объектов. Об этом в ходе совещания в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Ремонт проведут в 33 школах, школах-интернатах, детских домах и центрах внешкольной работы в 23 муниципальных образованиях. Также будут отремонтированы функциональные зоны в 83 школах и пищеблоки в 74 учебных заведениях.

Кроме того, запланировано обновление 11 детских садов, 8 ресурсных центров и 4 общежитий в системе среднего профессионального образования. Все контракты по этим объектам планируются заключить в марте.

Работа ведется в рамках восьми программ, включенных в национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также четырех республиканских программ.

Артём Дергунов