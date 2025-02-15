Иностранцу в Оренбургской области грозит реальный срок за подкуп участкового

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела иностранца, обвиняемого в покушении на дачу взятки полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, до 8 лет лишения свободы). Об этом в субботу сообщило региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным следствия, в конце декабря минувшего года гражданин иностранного государства, находясь в кабинете участкового Илекского районного отдела полиции, предпринял попытку дачи взятки, чтобы его не привлекали к административной ответственности «за предоставление транспортного средства и оказания иных услуг иностранным гражданином, находящимся на территории РФ с нарушением установленного порядка».

Обвиняемый был задержан после совершения противоправных действий, судом по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев