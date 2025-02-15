В Пензе прокуратура проводит проверку по факту гибели двух пассажирок в ДТП

Прокуратура Железнодорожного района Пензы приступила к проверке по факту смертельной дорожной аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 11:07 сегодня, в субботу, на 647-м км ФАД М5 «Урал». Там столкнулись грузовая машина «Газон Next» и легковушки «Киа Сид» и «ВАЗ 2110».

ДТП унесло жизни двух пассажирок легковой машины. Речь идет о женщинах 1970 и 1948 годов рождения. В результате аварии получил травмы водитель «ВАЗ 2110», которого увезли в медучреждение.

Павел Фролов