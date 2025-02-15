В Челябинске обвиняемого в получении взяток сотрудника ГАИ отправили в СИЗО

Суд избрал в отношении начальника отделения Госавтоинспекции Челябинска, отвечающего за безопасность дорожного движения при транспортировке грузов, меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля. Его обвиняют в получении взяток за покровительство перевозчикам (ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Преступление выявили сотрудники челябинского УФСБ России вместе с полицией и Росгвардией. По версии следствия, в 2020-2024 годах начальник отдела ГАИ получал взятки в крупном и значительном размерах от представителей коммерческих организаций, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров. Взамен сотрудники ГАИ не эвакуировали неисправные маршрутные автобусы, а после техосмотров транспорта не фиксировали выявленные недостатки, считает следствие.

Виталина Ярховска