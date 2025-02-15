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В Ярославской области автомобиль влетел в прохожих

В Тутаеве Ярославской области машина в результате столкновения с другим автомобилем выехала на тротуар, где стояли несколько человек. В областном УМВД сообщили, что никто не пострадал.

По данным ведомства, авария произошла в 19:45 14 февраля на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей. Столкнулись Lada, за рулем которой был 44-летний водитель, и «ВАЗ», которым управлял 20-летний водитель.

В соцсетях появились кадры произошедшего. На них видно, что Lada поворачивала налево, а автомобиль «ВАЗ» ехал в прямом направлении. Пытаясь избежать столкновения, «ВАЗ» вылетел на тротуар и сбил одного человека, который начал вставать после произошедшего.

Алла Чижова

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