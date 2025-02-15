В Перми выбран новый подрядчик долгостроя ЖК «Триумф»

В Перми сменился подрядчик строительства многоквартирного дома по ул. Карпинского, 110а. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, член градсовета Павел Черепанов. «Предыдущий подрядчик неоднократно срывал сроки строительства и поставил под риск сдачу дома», - отметил господин Черепанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Павла Черепанова

фото: telegram-канал Павла Черепанова



Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, единственным исполнителем выбрано ООО «Строительная компания “Эталон”». Компания проведет работы по строительству четвертой очереди комплекса жилых домов. Стоимость контракта составит 107,8 млн руб. Договор с предыдущим подрядчиком - ООО «Жилстрой» - расторгнут.

В конце 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что прокуратура Индустриального района Перми выявила нарушение сроков строительства многоквартирных домов на ул. Карпинского, 110, 110а. По факту несоблюдения сроков выполнения работ подрядчику ООО «Жилстрой» было внесено представление.

Напомним, дома на ул. Карпинского, 110 и 110а (ЖК «Триумф») начинала строить ГК «Классик», однако завершить работы не смогла и была объявлена банкротом. Летом 2021 года было принято решение о достройке домов. В 2023 году подряд на выполнение работ выиграло уфимское ООО «Жилстрой». Дома должны быть сданы в IV квартале 2024 года, однако срок строительства нарушен более чем на шесть месяцев.