Фиджитал-центр в Ленинском районе Ижевска будет включать 6 функциональных блоков

Проект фиджитал-центра на месте бывшего педагогического колледжа на ул. Автономная в Ленинском районе Ижевска предполагает размещение шести функциональных блоков. Это ледовая арена с искусственным льдом, залы для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса, зона виртуальной реальности и другие помещения, в их числе раздевалки, кафе, места для обучения и отдыха спортсменов. На прилегающей территории планируется организовать места отдыха и зоны воркаута. Об этом рассказал замглавы Ижевска Евгений Хафизов в ходе рабочего совещания в Госсовета Удмуртии по развитию спортивной инфраструктуры в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Когда было принято решение снести аварийное здание колледжа (объект снесли в сентябре 2022 года.— "Ъ-Удмуртия"), Александр Владимирович Бречалов дал поручение обсудить с жителями Ленинского района вопрос дальнейшего использования площадки. Горожане однозначно высказались за строительство многофункционального спортивно-досугового центра. В итоге у нас здесь должен появиться не просто спортивный зал, а центр образования, обучения и отдыха жителей района — как взрослых, так и детей. Запрос на это огромный»,— сказал председатель постоянной комиссии по бюджету налогам и финансам Госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов.

Министр по физкультуре и спорту республики Денис Парахин добавил, что главной задачей сейчас является обеспечить финансовые возможности для реализации проекта. Для этого планируется направить заявку на участие в программе «Бизнес-спринт».

В мае 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что инвестором строительства фиджитал-центра выступает ООО «Капитал-Инвест». Соответствующее соглашение о сопровождение проекта было подписано между организацией и Корпорацией развития Удмуртии. Инвестору планировалось предоставить участок в аренду без проведения торгов.