Трое жителей Удмуртии пострадали при пожарах за сутки

Три человека пострадали при пожарах на территории Удмуртии за сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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В Ижевске на ул. 5-я Подлесная двое бездомных развели внутри нежилого дома костер, чтобы согреться. В результате они отравились продуктами горения.

В селе Бабино в Завьяловском районе 52-летний житель пошел мыться в баню, которую, со слов свидетелей, покинул с сильнейшими ожогами. Постройка сгорела на площади 24 кв. м. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.