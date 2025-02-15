В Татарстане избрали нового руководителя Федерации корэш

В Федерации корэш Татарстана избрали нового руководителя. Им стал депутат Госдумы России Рустам Калимуллин. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации.

Рустам Калимуллин на посту председателя сменил Марата Ахметова, который, в свою очередь, был избран почетным президентом Федерации корэш.

Федерация татаро-башкирской национальной спортивной борьбы корэш в Татарстане была создана 5 декабря 1968 года.

Борьба корэш — вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешенных приемов.

Артём Дергунов