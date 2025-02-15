На Урале арестовали патологоанатома по делу в сексуальном насилии над ребенком

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал патологоанатома одой из больниц города, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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По данным суда, Сергей О. задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Суд удовлетворил ходатайство следователя и решил заключить его под стражу до 12 апреля 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщает портал Е1, потерпевшей девочке 12 лет. Ранее обвиняемый увлекался кришнаизмом и состоял в обществе «Сознание Кришны», где был там духовным наставником. По данным портала, пострадавшая — дочь его прихожан.