В Татарстане начали закупать оборудование для оснащения дворовых территорий

В Татарстане с 10 февраля в рамках программы «Наш двор» начали закупать оборудование, необходимое для оснащения дворовых территорий. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По словам госпожи Зиннатуллиной, по состоянию на 14 февраля от общего лимита программы набрано 80% оборудования.

«Агрызский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Нурлатский и Чистопольский завершили работу по закупке оборудования. Спецификация для них на сумму 93,7 млн руб. сформирована и передана поставщику для составления договоров с производителями», — сказала Зиннатуллина.

Арский район на данный момент остается единственным не начавшим работу по закупке оборудования. Для своевременной закупки оборудования работу необходимо завершить до 21 февраля.

В 2025 году ассортимент детского и спортивного оборудования пополнился продукцией еще одного местного производителя, который базируется в Дрожжановском районе.

Артём Дергунов