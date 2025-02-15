Глава СКР поручил разобраться с фактами угроз подростку в Оренбурге

Следственный комитет России отреагировал на обращение жительницы Оренбурга, которая сообщила о нежелании полиции реагировать на ее сообщения о противоправных действиях в отношении ее 12-летнего сына, сообщил информационный центр СКР (ИЦ СКР).

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Как отмечается в сообщении, «на протяжении длительного времени двое братьев, один из которых является несовершеннолетним, преследуют мальчика, вымогают у него денежные средства, высказывают в его адрес оскорбления и угрозы физической расправой». В ИЦ СКР отмечают, что мать опасается за жизнь и здоровье своего ребенка, однако ее многочисленные обращения в полицию о фактах противоправных действий «результатов не принесли», нарушители не привлечены к ответственности.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина следственное управление СКР по Оренбургской области инициировало передачу материалов процессуальных проверок из полиции в свое производство.

Глава СКР также поручил руководителю регионального СУ СКР Вячеславу Зудерману представить доклад о решении по итогам предварительного расследования.

Андрей Васильев