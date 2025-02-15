Казанские музыканты выпустили клип ко дню рождения Ильгама Шакирова

К 90-летию со дня рождения известного татарского певца Ильгама Шакирова казанские музыканты Zarina (Зарина Вильданова) и Malsi Music (Ислам Валеев) выпустили клип на его песню «Поделим одно яблоко на пятерых».

«В клипе на песню «Поделим одно яблоко на пятерых» отражена знакомая нам вечная ценность: разделив горе с близкими, мы обретаем опору, а разделив радость — умножаем ее свет, освещающий наш общий путь», — говорится в описании к музыкальному видео.

Клип был снят при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Ильгам Шакиров (15.02.1935 — 16.01.2019) — певец татарской эстрады. Народный артист Республики Татарстан, народный и заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. 20 лет занимал должность художественного руководителя Татарской государственной филармонии им. Тукая, был ее ведущим солистом-вокалистом.

Артём Дергунов