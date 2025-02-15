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В горах Сочи объявили лавиноопасность

С 15 по 17 февраля в горных районах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавиноопасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

При нахождении в горах рекомендуется избегать выхода на маршруты в снегопад и ненастную погоду, учитывать возможные зоны схода лавин и избегать крутых склонов. Лавины чаще всего сходят на участках с уклоном более 30 градусов, а при крутизне более 45 градусов снежные массы могут сходить при каждом снегопаде.

После снегопада переход лощин с уклоном более 20 градусов возможен не ранее чем через двое-трое суток.

При сходе лавины рекомендуется как можно быстрее покинуть зону ее движения, укрыться за крупными объектами или попытаться удержаться на поверхности потока. В случае попадания под снег необходимо создать воздушный карман, определить свое положение и сохранять спокойствие. Кричать следует только в том случае, если поблизости слышны голоса людей.

Вячеслав Рыжков

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