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В Кольцово почти на сутки задержали вылет рейса Red Wings в Таиланд на Пхукет

В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по технической причине задержали вылет рейс WZ-3145 на Пхукет (Таиланд) авиакомпании Red Wings почти на сутки, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейс должен был вылететь по расписанию 14 февраля в 22:55, но теперь его планируют отправить 15 февраля в 21:10.

Для пассажиров организовано питание и вода. 211 человек размещены в трех гостиницах Екатеринбурга. Транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав, проводится проверка исполнения законодательства о защите потребителей.

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